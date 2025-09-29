Cina | portavoce Esteri nuovo visto K promuove scambi cooperazione tra giovani talenti sci-tech nazionali stranieri

Romadailynews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cina aggiungera’ un visto di tipo K alle sue categorie di visti ordinari, disponibile per i giovani professionisti nel campo della scienza e della tecnologia, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero cinese degli Esteri. Questo nuovo tipo di visto mira ad agevolare gli scambi e la cooperazione tra giovani professionisti cinesi e internazionali nel campo scientifico e tecnologico, ha dichiarato il portavoce Guo Jiakun durante un regolar briefing con la stampa, rispondendo a una domanda in merito. Secondo dei rapporti inerenti, le nuove norme entreranno in vigore il primo ottobre. Rispetto alle 12 tipologie di visto ordinario gia’ esistenti, i visti di tipo K aggiungeranno piu’ comodita’ ai titolari, tra cui un numero maggiore di ingressi consentiti, periodi di validita’ piu’ lunghi e durate di soggiorno prolungate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina portavoce esteri nuovo visto k promuove scambi cooperazione tra giovani talenti sci tech nazionali stranieri

© Romadailynews.it - Cina: portavoce Esteri, nuovo visto K promuove scambi, cooperazione tra giovani talenti sci-tech nazionali, stranieri

In questa notizia si parla di: cina - portavoce

Cina: portavoce, pronti a lavorare con UE in sforzi di governance climatica globale

Cina: portavoce Esteri, guerre commerciali, tariffarie non hanno vincitori

Cina: portavoce Esteri, dazi non vanno utilizzati per interferire in affari interni di altri Paesi

Cina: portavoce Esteri, nuovo visto K promuove scambi, cooperazione tra giovani talenti sci-tech nazionali, stranieri - La Cina aggiungera' un visto di tipo K alle sue categorie di visti ordinari, disponibile per i giovani professionisti nel campo della scienza e della ... romadailynews.it scrive

cina portavoce esteri nuovoCina, 'da Usa coercizione su nuovi dazi per greggio russo' - La normale cooperazione economica ed energetica "della Cina con i Paesi di tutto il mondo, inclusa la Russia, è legittima, legale e irreprensibile". Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cina Portavoce Esteri Nuovo