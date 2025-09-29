La sera del 27 settembre, un “palazzo sull’acqua” in stile italiano ha attirato l’attenzione dei passanti lungo il fiume Pearl a Guangzhou, un’importante citta’ della Cina meridionale. La crociera a tema, intitolata “Corona di eleganza – Il “palazzo sull’acqua”, e’ stata inaugurata congiuntamente dal Guangdong Museum e dalla Guangzhou Liner, fondendo il patrimonio culturale con il turismo urbano. All’interno della nave, intagli dorati e repliche di opere d’arte europee brillano sotto le luci, mentre la musica classica risuona nell’ambiente interno. La crociera prevedeva una festa a tema “Notte italiana”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: “palazzo sull’acqua” salpa nel fiume Pearl