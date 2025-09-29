Cina | palazzo sull’acqua salpa nel fiume Pearl

Romadailynews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sera del 27 settembre, un “palazzo sullacqua” in stile italiano ha attirato l’attenzione dei passanti lungo il fiume Pearl a Guangzhou, un’importante citta’ della Cina meridionale. La crociera a tema, intitolata “Corona di eleganza – Il “palazzo sull’acqua”, e’ stata inaugurata congiuntamente dal Guangdong Museum e dalla Guangzhou Liner, fondendo il patrimonio culturale con il turismo urbano. All’interno della nave, intagli dorati e repliche di opere d’arte europee brillano sotto le luci, mentre la musica classica risuona nell’ambiente interno. La crociera prevedeva una festa a tema “Notte italiana”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina palazzo sull8217acqua salpa nel fiume pearl

© Romadailynews.it - Cina: “palazzo sull’acqua” salpa nel fiume Pearl

In questa notizia si parla di: cina - palazzo

Cina: cultura piu’ tecnologia, VR riporta in vita l’antico Palazzo d’Estate alla CIFTIS

Cina-Campania, confronto a Palazzo Santa Lucia - Rinsaldare i rapporti e potenziare la collaborazione tra la Campania e la Cina attraverso la costruzione di nuove occasioni di scambio culturale: questo il senso della visita di una ... Come scrive regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Palazzo Sull8217acqua Salpa