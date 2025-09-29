Cina | palazzo sull’acqua salpa nel fiume Pearl
La sera del 27 settembre, un “palazzo sull’acqua” in stile italiano ha attirato l’attenzione dei passanti lungo il fiume Pearl a Guangzhou, un’importante citta’ della Cina meridionale. La crociera a tema, intitolata “Corona di eleganza – Il “palazzo sull’acqua”, e’ stata inaugurata congiuntamente dal Guangdong Museum e dalla Guangzhou Liner, fondendo il patrimonio culturale con il turismo urbano. All’interno della nave, intagli dorati e repliche di opere d’arte europee brillano sotto le luci, mentre la musica classica risuona nell’ambiente interno. La crociera prevedeva una festa a tema “Notte italiana”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Cina: cultura piu’ tecnologia, VR riporta in vita l’antico Palazzo d’Estate alla CIFTIS
Domenica 28 settembre, ore 17.00 Malborghetto, Palazzo Veneziano – via Bamberga 53 LA CINA HA VINTO Incontro con Alessandro Aresu Consigliere scientifico della rivista LiMes e tra le voci più autorevoli del dibattito geopolitico italiano
Cina-Campania, confronto a Palazzo Santa Lucia - Rinsaldare i rapporti e potenziare la collaborazione tra la Campania e la Cina attraverso la costruzione di nuove occasioni di scambio culturale: questo il senso della visita di una