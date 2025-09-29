Cina | osservatore tedesco azione climatica incredibile

"Quando vediamo gli sforzi (contro il cambiamento climatico) compiuti in Cina, e' incredibile", ha dichiarato Bernd Einmeier, presidente dell'Associazione tedesco-cinese per l'economia, l'istruzione e la cultura, in un'intervista esclusiva a Xinhua.

La stampa russa ha riportato l'interessante notizia che la Cina ha invitato a Pechino il Ministero della difesa dei talebani, il Mullah Yaqoob, per conoscere la situazione e le determinazioni afghane in risposta a possibili operazioni militari statunite...

In Cina la Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLAN) ha annunciato che i velivoli da combattimento imbarcati J-15T, J-35 e da sorveglianza radar ed allarme precoce KongJing-600 hanno completato con successo il loro primo addestramento al dec

Il Parlamento tedesco revoca l’immunità al deputato di AfD Maximilian Krah: è accusato di aver ricevuto soldi dalla Cina - Il Bundestag, il Parlamento tedesco, ha revocato l’immunità al deputato dell’ultradestra di AfD Maximilian Krah, su cui la Procura generale di Dresda indaga per corruzione e riciclaggio. Come scrive ilfattoquotidiano.it