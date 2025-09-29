Cina | osservatore tedesco azione climatica incredibile

“Quando vediamo gli sforzi (contro il cambiamento climatico) compiuti in Cina, e’ incredibile”, ha dichiarato Bernd Einmeier, presidente dell’Associazione tedesco-cinese per l’economia, l’istruzione e la cultura, in un’intervista esclusiva a Xinhua. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma655792665579262025-09-28cina-osservatore-tedesco-azione-climatica-incredibile Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

