Cina ospita assegnazione premio Confucio per l’alfabetizzazione Unesco che onora progetti educativi innovativi

Romadailynews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ventesimo UNESCO Confucius Prize for Literacy e’ stato assegnato a Qufu, in Cina. Il premio mette in evidenza il ruolo della Cina nella promozione dell’alfabetizzazione e dell’istruzione a livello globale, onorando progetti innovativi che favoriscono pari opportunita’ di apprendimento in tutto il mondo. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma655792265579222025-09-28cina-ospita-assegnazione-premio-confucio-per-l-alfabetizzazione-unesco-che-onora-progetti-educativi-innovativi Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

In questa notizia si parla di: cina - ospita

