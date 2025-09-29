Cina | ospita 5,08 mln alberi antichi famosi

La Cina ospita attualmente circa 5,08 milioni di alberi antichi e famosi che vengono preservati, come annunciato oggi durante un evento nazionale dedicato alla protezione degli alberi antichi e famosi nella citta’ di Guangzhou, nel sud della Cina. E’ stata avviata la terza indagine completa sugli alberi antichi e famosi del Paese al fine di rafforzare gli sforzi di conservazione, secondo l’evento finalizzato a una divulgazione scientifica inerente. Basandosi sulle indagini precedenti e in linea con alcune normative, la nuova indagine e’ destinata a documentare la distribuzione, lo stato di crescita e il significato storico di questi alberi, creando un database preciso a sostegno di misure di protezione mirate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

