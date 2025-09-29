Cina | lunghezza totale di gasdotti e oleodotti sottomarini supera i 10.000 km

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) ha riferito oggi che la lunghezza totale dei gasdotti e oleodotti sottomarini della Cina ha superato i 10.000 km, segnando un salto complessivo nelle capacita’ tecnologiche e di equipaggiamento del Paese in questo settore. Dall’inizio del periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), sono stati posati oltre 1.500 km di condotte sottomarine, con una profondita’ operativa massima di 1.542 metri, secondo la CNOOC, che ha anche notato come la Cina abbia realizzato la transizione dalle operazioni in acque poco profonde a quelle in acque ultra-profonde per quanto riguarda le condotte sottomarine. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: lunghezza totale di gasdotti e oleodotti sottomarini supera i 10.000 km

In questa notizia si parla di: cina - lunghezza

Il ponte di vetro sospeso più lungo al mondo Il Bach Long Bridge, in italiano “Il ponte del Drago Bianco” è il ponte di vetro sospeso più lungo al mondo. Con i suoi 526 metri di lunghezza ha superato il ponte di vetro nel Guangdong, in Cina, aggiudicandosi anc - facebook.com Vai su Facebook

Cina: la lunghezza totale di gasdotti e oleodotti sottomarini ha superato 10 mila chilometri - Cina: la lunghezza totale di gasdotti e oleodotti sottomarini ha superato 10 mila chilometri Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... Scrive agenzianova.com

A Pechino Xi e Putin rafforzano legami: nuovi gasdotti tra Cina e Russia e niente visti per i russi - Firmati oltre 20 accordi bilaterali su energia, aerospazio, intelligenza artificiale, agricoltura e istruzione. Come scrive it.euronews.com