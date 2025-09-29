Cina inaugurato il ponte più alto del mondo

La Cina ha inaugurato il ponte più alto del mondo: attraversa a 625 metri una gola nella provincia montuosa del Guizhou. I 625 metri sono quelli che separerano il piano stradale dal punto più basso del terreno sottostante, in questo caso il fiume Beipan. Un confronto? La Freedom Tower del New World Trade Center di New York misura 541 metri. Il ponte del Grand Canyon di Huajiang, lungo 2.890 metri, con una campata principale di 1.420 e due torri di sostegno alte 262, supera in altezza di 60 metri l'attuale detentore del primato, il ponte Duge di Beipanjiang (565 metri), aperto nel 2016 nella stessa provincia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

