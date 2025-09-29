Cina inaugurato il ponte più alto del mondo quasi 9 volte il Golden Gate e si viaggia in due minuti

Nel cuore della Cina meridionale, un’impresa ingegneristica senza precedenti ha preso vita: il ponte più alto del mondo in Cina, il Huajiang Grand Canyon Bridge, ha ufficialmente aperto al traffico. Dopo quasi quattro anni di meticolosa costruzione, quest’opera monumentale non è solo un collegamento infrastrutturale vitale, ma rappresenta un primato: questa imponente struttura, che si erge per ben sopra la gola e il fiume del Guizhou, è ufficialmente il ponte più alto del mondo, record che il Paese asiatico strappa a sé stesso. Per dare una prospettiva più chiara di questa grandezza sbalorditiva, basti pensare che la sua altezza è quasi nove volte superiore a quella del celebre Golden Gate Bridge di San Francisco, un’icona mondiale dell’ingegneria e dell’architettura. 🔗 Leggi su Cultweb.it

