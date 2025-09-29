Cina | il ponte piu’ alto del mondo apre al traffico nel Guizhou

Il ponte piualto del mondo e’ stato aperto al traffico stamattina nella provincia cinese sud-occidentale del Guizhou, riducendo il tempo di percorrenza attraverso un profondo canyon da due ore a soli due minuti dopo tre anni di costruzione. Il ponte Huajiang Grand Canyon, che si innalza 625 metri sopra il fiume Beipan nel terreno montuoso del Guizhou, e’ alto quasi nove volte il Golden Gate Bridge di San Francisco. Con una campata principale di 1.420 metri, il progetto e’ diventato il ponte sospeso con travata reticolare d’acciaio a campata piu’ lunga del mondo in terreno montuoso, secondo le autorita’ provinciali del Guizhou. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

