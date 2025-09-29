Cina | il ponte piu’ alto del mondo apre al traffico nel Guizhou
Il ponte piu’ alto del mondo e’ stato aperto al traffico stamattina nella provincia cinese sud-occidentale del Guizhou, riducendo il tempo di percorrenza attraverso un profondo canyon da due ore a soli due minuti dopo tre anni di costruzione. Il ponte Huajiang Grand Canyon, che si innalza 625 metri sopra il fiume Beipan nel terreno montuoso del Guizhou, e’ alto quasi nove volte il Golden Gate Bridge di San Francisco. Con una campata principale di 1.420 metri, il progetto e’ diventato il ponte sospeso con travata reticolare d’acciaio a campata piu’ lunga del mondo in terreno montuoso, secondo le autorita’ provinciali del Guizhou. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - ponte
Cina: antichi costumi diventano ponte culturale per scambi con Italia
Cina: conferenza di sinologi costruisce ponte di dialogo interculturale
Cina: i caratteri di Anyang, un ponte sul mondo
Dopo tre anni di lavoro, è stato inaugurato il ponte sul Grand Canyon di Huajiang, in Cina: è il più alto al mondo, 625 metri sopra il fiume Beipan. Con sala di osservazione, vedute panoramiche e persino bungee jumping. Nove volte più alto del Golden Gate di - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | Inaugurato in Cina il ponte piu' alto del mondo. Il Huajiang Grand Canyon collega le due sponde del Guizhou a 625 metri di altezzaLeggi l'articolo completo su http://ANSA.it #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X
Cina, aperto il ponte più alto del mondo. Video - È stato ufficialmente aperto al traffico il ponte Huajiang Grand Canyon, nuovo primato mondiale dell’ingegneria cinese. Secondo tg.la7.it
Cina, inaugurato il ponte più alto del mondo: 625 metri sul canyon dello Huajiang - Inaugurato nella provincia meridionale del Guizhou, che ospitava il precedente detentore del primato. Come scrive repubblica.it