Cina | Hunan apre al traffico autostrada Sangzhi-Longshan

Romadailynews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una foto aerea,scattata da un drone oggi 29 settembre 2025, mostra un nodo di trasporto dell’autostrada Sangzhi-Longshan nella contea di Longshan, nella provincia centrale cinese dello Hunan. L’autostrada e’ stata aperta al traffico oggi. Con una lunghezza di circa 61,5 chilometri, collega la contea di Sangzhi a Zhangjiajie e la contea di Longshan nella prefettura autonoma Tujia e Miao di Xiangxi, nello Hunan. Una donna visita un’area di servizio lungo l’autostrada Sangzhi-Longshan nella contea di Sangzhi, nella provincia centrale cinese dello Hunan, oggi 29 settembre 2025. L’autostrada e’ stata aperta al traffico oggi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

