Cina | forum presenti mirano a cooperazione piu’ stretta in transizione verso energia verde

"Energia verde, basse emissioni di carbonio: non e' una possibilita', e' una necessita' per il mondo. E dobbiamo lavorare insieme", ha affermato un partecipante al forum sull'energia tenutosi a Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma656026465602642025-09-29cina-forum-presenti-mirano-a-cooperazione-piu-stretta-in-transizione-verso-energia-verde Agenzia Xinhua.

