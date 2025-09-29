Cina | concede licenze per telefoni satellitari a 3 fornitori chiave di servizi telefonia mobile

Il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione oggi ha annunciato di aver concesso a China Mobile una licenza per la fornitura di servizi di telefonia mobile satellitare. Cio’ significa che i tre principali fornitori di servizi di telefonia mobile – China Mobile, China Telecom e China Unicom – sono ora tutti autorizzati a fornire copertura satellitare diretta ai cellulari per emergenze, traffico marittimo e regioni remote. Il ministero ha dichiarato di aspettarsi un mercato competitivo ma collaborativo che rendera’ la connettivita’ satellitare piu’ accessibile ai consumatori ordinari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: concede licenze per telefoni satellitari a 3 fornitori chiave di servizi telefonia mobile

