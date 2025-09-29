Cina | al via il nuovo programma di visti per attrarre talenti tecnologici stranieri
Al via in Cina il nuovo programma di visti per attrarre talenti tecnologici stranieri. Pechino si presenta come alternativa agli USA. Cina: al via il nuovo programma di visti Questa settimana, in Cina prenderà il via il nuovo programma di visti volto ad attrarre talenti tecnologici stranieri. Sebbene la Cina non abbia carenza di ingegneri . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Cina e India, il nuovo polo geopolitico in costruzione La grande notizia emersa dal vertice della SCO (la Shanghai Cooperation Organisation) conclusosi il primo settembre è stato l'avvicinamento tra India e Cina. I due giganti demografici mondiali non hanno
Dal primo ottobre la #Cina introdurrà il nuovo visto K per "giovani talenti" nei settori #STEM. Una leva strategica nella competizione con #Washington, che di recente ha invece annunciato una tassa sui visti lavorativi Di @Vittoriazzieri
