cimitero violato razzia di vasi di fiori

Ieri mattina i modiglianesi si sono svegliati con una cattiva notizia: sono diverse decine i vasi portafiori in rame mancanti dalle lapidi del cimitero comunale. In molti casi gli sconosciuti hanno lasciato i fiori, ma sono spariti i recipienti o sono rimasti quelli in plastica che erano all’interno. A lanciare l’allarme (sui social network) è stata Oriana Ciani, pensionata che ogni settimana (nella foto) si reca al camposanto e ha potuto costatare che alle tombe dei suoi cari mancavano cinque vasi di rame. "Hanno sfilato i vasi – racconta – lasciando i fiori, ma ho constatato che ne mancano tanti anche in altre tombe limitrofe". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

