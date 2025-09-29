Cime Tempestose Emerald Fennell difende la sua versione erotica | Nel libro grande quantità di sadomaso

Dopo la pubblicazione del primo trailer del nuovo adattamento, la regista ha parlato per la prima volta del suo approccio originale al materiale di partenza Emerald Fennell ha parlato per la prima volta del suo già controverso adattamento cinematografico del romanzo di Emily Brontë del 1847, Cime tempestose, che vedrà protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi. Durante un panel al Brontë Women's Writing Festival in Inghilterra, venerdì, la regista di Saltburn e Una donna promettente ha raccontato di aver voluto che il film - con Robbie nel ruolo di Cathy ed Elordi in quello di Heathcliff - trasmettesse la stessa sensazione che provò leggendo il libro per la prima volta da adolescente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Cime Tempestose, Emerald Fennell difende la sua versione erotica: "Nel libro grande quantità di sadomaso"

In questa notizia si parla di: cime - tempestose

Cime tempestose: la versione ad alto tasso erotico con Margot Robbie turba il pubblico delle proiezioni test

Margot Robbie dice che il suo film "Cime tempestose" è «fantastico, meglio di "Saltburn"». Non ci resta che aspettare di vederlo a San Valentino 2026

Margot Robbie: "Cime Tempestose di Emerald Fennell è più folle del suo precedente film Saltburn"

Sicuramente questo casting e questo trailer di cime tempestose hanno fatto parlare di se! Video primo commento #cimetempestose - facebook.com Vai su Facebook

La regista Emerald Fennell firma una pellicola che siamo sicuri farà il pienone in sala: la nuova versione cinematografica di “Cime Tempestose” si preannuncia bollente. Ecco il teaser - X Vai su X

Margot Robbie e il Cime tempestose più chiacchierato di tutti - Margot Robbie sarà Catherine in una nuova versione di Cime tempestose diretta da Emerald Fennell: un adattamento audace, sensuale e gotico che sta già facendo discutere. Segnala libreriamo.it

Cime Tempestose, Emerald Fennell dirigerà un nuovo adattamento del romanzo di Emily Brontë - Cime Tempestose tornerà al cinema con un nuovo adattamento diretto dalla regista di Una donna promettente, Emerald Fennell. Riporta comingsoon.it