Ciclovia del Mito | Ferrari e natura In bici per scoprire le eccellenze Oltre 100 persone ai tour guidati

Un successo, grazie anche al meteo favorevole, il debutto della Ciclovia che collega Maranello a Modena nel mito del Cavallino; un pedalata di 21 chilometri dal Museo Ferrari al MEF. Circa 120 persone hanno partecipato ai due tour gratuiti, condotti da guide ambientali escursionistiche, oltre ad altri che hanno inforcato la bici in autonomia. "Tutto esaurito – fa sapere Franco Buontempi, coordinatore di Modenatur – e, al di là di chi si è prenotato, abbiamo registrato grande interesse. Il percorso è ben segnalato, si percorre in un tempo compreso tra i 75 e i 90 minuti. Qualcuno ha partecipato anche con la bici a pedalata assistita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

