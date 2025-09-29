Ciclista va a sbattere contro camion in sosta | è grave
Un ciclista di circa settant'anni è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale di Cattinara dopo essere andato a sbattere contro una vettura in sosta. I fatti sono avvenuti in Costiera verso le 10 di oggi 29 settembre. L'uomo ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è andato a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
