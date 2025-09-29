Neanche il tempo di terminare la manifestazione iridata che ci si sposta su quella continentale. Il ciclismo su strada dopo i Mondiali di Kigali è già proiettato su un altro appuntamento importante: gli Europei in Francia, più precisamente nei dipartimenti Drôme e Ardèche. Una scelta che fa discutere, perché costringe corridori e squadre a un trasferimento lungo e complesso, con tutte le difficoltà logistiche legate al viaggio e al cambio di condizioni climatiche e ambientali. Un calendario così serrato non permette agli atleti di recuperare al meglio e rischia di togliere lustro a una manifestazione che, sulla carta, meriterebbe ben altro spazio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo, la follia di piazzare gli Europei la settimana dopo i Mondiali: come svilire una competizione