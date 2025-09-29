Ciclismo come cambia l’Italia agli Europei | le novità rispetto ai Mondiali Torna Ganna per la cronometro
Un calendario letteralmente folle propone due dei tre eventi più significativi che ogni sport può vivere a distanza di una sola settimana l’uno dall’altro. Una delle opzioni per affrontarlo nel migliore dei modi è quello di allestire due gruppi di lavoro distinti, ciascuno dei quali si prepara al meglio per la competizione di riferimento. L’Italia non può che adeguarsi alla situazione e cambiare per gli Europei di ciclismo 2025. I nizia mercoledì 1 e si conclude domenica 5 ottobre la rassegna continentale di ciclismo, competizione che si disputa in Francia nel dipartimento della Drome-Ardeche. 🔗 Leggi su Oasport.it
