Cibo buttato | 1,7mld tonnellate all' anno

Servizitelevideo.rai.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

13.00 Ogni anno 1,7 miliardi di tonnellate di cibo finiscono nella spazzatura, di cui oltre un miliardo viene gettato tra le mura domestiche. Quantità sufficiente a sfamare 1,26 miliardi di persone. E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti in occasione della Giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari celebrata ogni anno il 29 settembre. Il valore economico dei prodotti alimentari sprecati ammonta a 4.500 mld di dollari. Frutta e verdura rappresentano più della metà degli sprechi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

