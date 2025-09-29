Cibo buttato | 1,7mld tonnellate all' anno

13.00 Ogni anno 1,7 miliardi di tonnellate di cibo finiscono nella spazzatura, di cui oltre un miliardo viene gettato tra le mura domestiche. Quantità sufficiente a sfamare 1,26 miliardi di persone. E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti in occasione della Giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari celebrata ogni anno il 29 settembre. Il valore economico dei prodotti alimentari sprecati ammonta a 4.500 mld di dollari. Frutta e verdura rappresentano più della metà degli sprechi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: cibo - buttato

Il Pam e il cibo buttato dai supermercati, gettato nell'umido tutto il pane avanzato invece di donarlo ai clochard o venderlo scontato

Sai quanto cibo viene buttato ogni anno perché deteriorato? Non dimenticare: l’#InnovazioneVegetale contribuisce a limitare gli sprechi alimentari. #GrowingTheFuture - X Vai su X

Quante scatolette hai buttato? Quante crochette? I gatti sono abitudinari, soprattutto quando si tratta di cibo. Impostare un’alimentazione varia fin da piccoli è la chiave per garantire a un gatto una vita soddisfacente e in equilibrio! Passa a trovarci in negozio pe - facebook.com Vai su Facebook

Nel mondo un miliardo di tonnellate di cibo va in discarica ma in Italia lo spreco diminuisce - Report dell’Osservatorio Waste Watcher International in vista della Giornata mondiale antispreco. Lo riporta repubblica.it

Nel 2024 salvate 470 tonnellate di cibo. «Sempre più famiglie chiedono aiuto» - Al 30 giugno scorso, sono state recuperate quest’anno quasi 94 tonnellate di cibo (in linea col 2024), di cui l’80% frutta e verdura, e si sono registrati accessi in aumento alla dispensa Re- Come scrive ecodibergamo.it