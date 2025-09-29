Ci sono già due coppie Ballando con le stelle gossippone in tempo record | di chi si parla

La nuova edizione di Ballando con le Stelle 2025 è iniziata solo da pochi giorni, ma già si parla più di sentimenti che di passi di danza. A lanciare la prima bomba di gossip è stato Giovanni Ciacci, ospite a La volta buona, dove, dopo avere commentato i look più riusciti e quelli meno convincenti della serata inaugurale, ha svelato che dietro le quinte del programma di Milly Carlucci sarebbero già nate due storie d’amore. Non solo: una relazione, al contrario, sarebbe già naufragata. Accanto a lui in studio c’era Rossella Erra, che non ha nascosto di voler confermare i rumors ma ha preferito temporeggiare, spiegando che aspetta ulteriori prove prima di fare i nomi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it