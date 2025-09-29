Ci sono già due coppie Ballando con le stelle gossippone in tempo record | di chi si parla
La nuova edizione di Ballando con le Stelle 2025 è iniziata solo da pochi giorni, ma già si parla più di sentimenti che di passi di danza. A lanciare la prima bomba di gossip è stato Giovanni Ciacci, ospite a La volta buona, dove, dopo avere commentato i look più riusciti e quelli meno convincenti della serata inaugurale, ha svelato che dietro le quinte del programma di Milly Carlucci sarebbero già nate due storie d’amore. Non solo: una relazione, al contrario, sarebbe già naufragata. Accanto a lui in studio c’era Rossella Erra, che non ha nascosto di voler confermare i rumors ma ha preferito temporeggiare, spiegando che aspetta ulteriori prove prima di fare i nomi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: sono - coppie
90 Day: le coppie in cerca d’amore che non sono più insieme
Love island usa stagione 7 episodio 32: quali coppie sono state eliminate dalla villa?
Coppie di temptation island 2025: scopri chi sono e le loro origini
Sono sempre di più le coppie che decidono di divorziare arrivate a 60 anni, un'età in cui molte cose della vita dovrebbero ormai essersi stabilizzate. Negli ultimi dieci anni in Italia i divorzi tra chi ha 60 anni o più sono quasi triplicati. Nel 2014, secondo l'Istat, er - facebook.com Vai su Facebook
#Slovacchia - Il parlamento ha approvato un emendamento alla Costituzione del paese che: - sancisce che sono riconosciuti solo due generi, quello maschile e quello femminile; - vieta la possibilità della gestazione per altri; - include anche un impegno a - X Vai su X
Temptation Island 2025: 3 le presunte coppie fake nel cast - Ma nel dietro le quinte – o meglio, sui social – si parla di altro: tre coppie sono finite al centro di accuse pesantissime. Secondo alfemminile.com
Sanremo, primi riconoscimenti maternità a due coppie donne - Il Comune di Sanremo, con due atti firmati stamani all'Anagrafe, ha registrato i primi riconoscimenti di figli nati da coppie di donne, concepiti con tecniche di procreazione assistita all'estero. Da ansa.it