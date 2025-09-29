Ci sono 1,4 miliardi persone nel mondo che soffrono di ipertensione una su 5 praticamente un’epidemia globale
Praticamente un’epidemia che mette a rischio la salute in tutto il Pianeta: secondo un rapporto presentato dall’ Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nell’ambito dell’80a Assemblea generale delle Nazioni Unite, ben 1,4 miliardi di persone soffrono di ipertensione, alcune anche già in giovanissima età. Poco più di un abitante del Pianeta su cinque è quindi a rischio per una pressione troppo alta, con l’aggravante che solo una minoranza riesce a tenerla sotto controllo grazie ai farmaci o all’intervento su fattori negativi come il sovrappeso, la sedentarietà, lo stress e il fumo. Un danno alla salute e all’economia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: sono - miliardi
“Accordo da 3 miliardi”. Ferrero, annuncio clamoroso: sono da sempre sulle nostre tavole e ora saranno italiani
Ufficiale: Ferrero ha acquistato Wk Kellogg per 3,1 miliardi di dollari. I corn flakes più famosi al mondo sono italiani
Dazi, quali sono le imprese italiane più colpite? Macchinari, automotive, farmaceutica: a rischio fino a 50 miliardi
Un catalogo con 3,4 miliardi di galassie è stato pubblicato dal consorzio della missione Euclid. Non sono osservazioni – si legge su Media Inaf – ma simulazioni: ogni galassia è stata costruita digitalmente con circa 400 proprietà, dalla luminosità alla forma, da - facebook.com Vai su Facebook
Dove sono i 25 miliardi promessi alle aziende contro i dazi? #DieciDomande #LeggediBilancio - X Vai su X
Pressione alta per 1,4 miliardi di persone nel mondo - Nel mondo, 1,4 miliardi di persone soffrono di pressione alta, tuttavia neanche 1 su 5 (320 milioni) riesce a tenerla sotto controllo attraverso i farmaci o intervenendo sui fattori di rischio. Secondo ansa.it
Ipertensione. Nel mondo ne soffrono 1,4 mld di persone ma appena su 5 la tiene sotto controllo. In Italia sono oltre 14 mln gli adulti colpiti. Il Rapporto Oms - L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato oggi il suo secondo rapporto globale sull'ipertensione , che mostra che 1,4 miliardi di persone soffrivano di ipertensione nel 2024, ma poco ... Segnala quotidianosanita.it