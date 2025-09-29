Ci sono 1,4 miliardi persone nel mondo che soffrono di ipertensione una su 5 praticamente un’epidemia globale

Praticamente un’epidemia che mette a rischio la salute in tutto il Pianeta: secondo un rapporto presentato dall’ Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nell’ambito dell’80a Assemblea generale delle Nazioni Unite, ben 1,4 miliardi di persone soffrono di ipertensione, alcune anche già in giovanissima età. Poco più di un abitante del Pianeta su cinque è quindi a rischio per una pressione troppo alta, con l’aggravante che solo una minoranza riesce a tenerla sotto controllo grazie ai farmaci o all’intervento su fattori negativi come il sovrappeso, la sedentarietà, lo stress e il fumo. Un danno alla salute e all’economia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

