ChromeOs Flex come usare il sistema operativo gratuito che ridarà vita al vostro vecchio notebook

29 set 2025

La versione leggera del software alla base dei Chromebook è la soluzione perfetta per “svecchiare” un computer malandato: ecco come installarla. 🔗 Leggi su Wired.it

ChromeOS Flex fa tornare in vita vecchi PC e Mac - Google oggi rilascia la versione stabile di ChromeOS Flex, il sistema operativo pensato per tornare a sfruttare vecchi PC o Mac non più supportati. Si legge su techprincess.it

ChromeOS Flex: cos’è e perché dovresti usarlo - I rifiuti elettronici sono un problema poiché le persone acquistano e sostituiscono più dispositivi per sé e per le proprie famiglie. Secondo webtrek.it

