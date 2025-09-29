Chrome Canary per Android testa temi cromatici personalizzati
Chrome potrebbe presto consentire di scegliere un tema cromatico distinto e indipendente dal resto del dispositivo L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: chrome - canary
Nuova release nel canale Canary di Android #AndroidCanary - X Vai su X
