Christian Sodano condannato all' ergastolo | uccise a colpi di pistola mamma e sorella della ex Esclusa la premeditazione
Christian Sodano è stato condannato all'ergastolo per il duplice femminicidio. Il finanziere di 28 anni il 13 febbraio del 2024 uccise a colpi di pistola (di ordinanza) Nicoletta. 🔗 Leggi su Leggo.it
Christian Sodano condannato all'ergastolo: uccise a colpi di pistola mamma e sorella della ex. Esclusa la premeditazione - Il finanziere di 28 anni il 13 febbraio del 2024 uccise a colpi di pistola (di ordinanza) ... Secondo leggo.it
