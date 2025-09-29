Christian Sodano condannato all' ergastolo | uccise a colpi di pistola mamma e sorella della ex Esclusa la premeditazione

Christian Sodano è stato condannato all'ergastolo per il duplice femminicidio. Il finanziere di 28 anni il 13 febbraio del 2024 uccise a colpi di pistola (di ordinanza) Nicoletta. 🔗 Leggi su Leggo.it

