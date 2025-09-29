Chivu Sommer giocherà Slavia insidioso Dimarco Mister ci dà tanto

Il tecnico nerazzurro: "Ho un gruppo che mi mette in difficoltà con le scelte". MILANO - "Abbiamo sempre fatto la prestazione. Questa squadra meritava già da prima quello che ha raccolto nelle ultime settimane". Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport, in vista della sfida. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chivu "Sommer giocherà, Slavia insidioso", Dimarco "Mister ci dà tanto"

Chivu: "Torna Sommer e gioca Bonny? Eh ma volete tutta la formazione. Sommer torna in porta, sì. E mi fermerei qui. Il gruppo mi mette in difficoltà e questo è merito di questo gruppo. Capiscono le scelte dell'allenatore" - X Vai su X

Sorprendono le scelte di Chivu in vista del match contro il Cagliari: fuori Sommer, Dimarco e Dumfries Le formazioni ufficiali: CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Sebastiano Esposito, Belotti. INTE - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Chivu: «Mi aspetto continuità. In porta giocherà Sommer» - L’Inter arriva da tre vittorie di fila tra campionato e Champions League e ora con lo Slavia Praga insegue la quarta: «A me le prestazioni sono sempre piaciute sin dalla prima ... Lo riporta ilmessaggero.it