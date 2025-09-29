Chivu pre Inter Slavia Praga | Abbiamo bisogno di continuità Domani incontro importante
Chivu carica l’Inter alla vigilia: «Serve continuità, domani match insidioso» In conferenza stampa alla vigilia del match Inter – Slavia Praga, valevole per la seconda giornata di Champions League, Cristian Chivu ha delineato il suo pensiero su squadra, obiettivi e mentalità. Al suo fianco era presente anche Federico Dimarco, che sarà uno degli interpreti chiave . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Impallomeni: «All’Inter il 3-5-2 è scaduto! Chivu deve cambiare»
Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»
Cagliari-Inter Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu dopo la vittoria per 0-2 sui rossoblù - facebook.com Vai su Facebook
