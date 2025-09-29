Chivu pre Inter Slavia Praga | Abbiamo bisogno di continuità Domani incontro importante

Calcionews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu carica l’Inter alla vigilia: «Serve continuità, domani match insidioso» In conferenza stampa alla vigilia del match Inter – Slavia Praga, valevole per la seconda giornata di Champions League, Cristian Chivu ha delineato il suo pensiero su squadra, obiettivi e mentalità. Al suo fianco era presente anche Federico Dimarco, che sarà uno degli interpreti chiave . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

chivu pre inter slavia praga abbiamo bisogno di continuit224 domani incontro importante

© Calcionews24.com - Chivu pre Inter Slavia Praga: «Abbiamo bisogno di continuità. Domani incontro importante»

In questa notizia si parla di: chivu - inter

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Impallomeni: «All’Inter il 3-5-2 è scaduto! Chivu deve cambiare»

Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»

chivu pre inter slaviaInter, Chivu: "Gruppo di uomini veri, l'insidia è sempre dietro l'angolo" - L’Inter domani sera ospita lo Slavia Praga nella seconda partita della League Phase di Champions League. Segnala tuttomercatoweb.com

chivu pre inter slaviaInter, Chivu: "Sommer domani è titolare, l'insidia in Champions League è dietro l'angolo" - L’Inter domani sera ospita lo Slavia Praga nella seconda partita della League Phase di Champions League. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Chivu Pre Inter Slavia