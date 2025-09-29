Chivu l’esultanza virale dopo il gol di Esposito | la bottiglietta lanciata diventa simbolo della rinascita nerazzurra

Chivu, l’esultanza dopo il gol di Esposito diventa iconica: la bottiglietta lanciata racconta la nuova Inter e il legame con i giovani. L’immagine di Cristian Chivu che lancia in aria una bottiglietta d’acqua dopo il gol di Pio Esposito è diventata virale nelle ultime ore. Il tecnico rumeno ha liberato tutta la tensione accumulata nelle settimane precedenti con un gesto spontaneo che ha fatto il giro del web. Una scena che fotografa il peso di quella rete: il sigillo che ha chiuso la sfida dell’Unipol Domus contro il Cagliari, restituendo fiducia e certezze all’ Inter dopo un avvio di stagione contraddittorio. 🔗 Leggi su Internews24.com

