Chivu le cuffie lo stordiscono e lui si lascia scappare un vaffa
Piccolo siparietto in conferenza per l'allenatore nerazzurro. Chivu indossa le cuffie per la traduzione simultanea ma qualcosa va storto e un fischio lo stordisce. La sua reazione è divertentissima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
