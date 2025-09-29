Chivu le cuffie lo stordiscono e lui reagisce così | la sala scoppia a ridere!

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piccolo siparietto in conferenza per l'allenatore nerazzurro. Chivu indossa le cuffie per la traduzione simultanea ma qualcosa va storto e un fischio lo stordisce. La sua reazione è divertentissima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

chivu le cuffie lo stordiscono e lui reagisce cos236 la sala scoppia a ridere

© Gazzetta.it - Chivu, le cuffie lo stordiscono e lui reagisce così: la sala scoppia a ridere!

In questa notizia si parla di: chivu - cuffie

Chivu, le cuffie lo stordiscono e lui si lascia scappare un "vaffa..."

Chivu: "Ultimi 10 minuti male. Mancata lucidità, ma mi tengo stretta la prestazione" - Queste le parole di Chivu nel post partita: "Intanto c'è da dire che c'è stata una grande prestazione, sia nel primo sia nel secondo tempo. Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Cuffie Stordiscono Reagisce