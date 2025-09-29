L’analisi della Gazzetta dello Sport. La vittoria di Cagliari ha offerto ulteriori conferme sulla crescita dell’ Inter di Cristian Chivu, capace di mescolare il talento emergente con la solidità dei senatori. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, se da un lato il futuro nerazzurro passa dai giovani come Francesco Pio Esposito (classe 2005, al primo gol in Serie A), Petar Sucic, Josep Martinez, Ange-Yoan Bonny e Luis Henrique, dall’altro a tenere saldo il timone è la “vecchia guardia”, che continua a rappresentare la spina dorsale della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, torna il sereno affidandosi ai senatori: ora i nerazzurri fanno di nuovo paura a tutti!