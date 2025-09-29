Chivu Inter torna il sereno affidandosi ai senatori | ora i nerazzurri fanno di nuovo paura a tutti!

Internews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’analisi della Gazzetta dello Sport. La vittoria di Cagliari ha offerto ulteriori conferme sulla crescita dell’ Inter di Cristian Chivu, capace di mescolare il talento emergente con la solidità dei senatori. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, se da un lato il futuro nerazzurro passa dai giovani come Francesco Pio Esposito (classe 2005, al primo gol in Serie A), Petar Sucic, Josep Martinez, Ange-Yoan Bonny e Luis Henrique, dall’altro a tenere saldo il timone è la “vecchia guardia”, che continua a rappresentare la spina dorsale della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu inter torna il sereno affidandosi ai senatori ora i nerazzurri fanno di nuovo paura a tutti

© Internews24.com - Chivu Inter, torna il sereno affidandosi ai senatori: ora i nerazzurri fanno di nuovo paura a tutti!

In questa notizia si parla di: chivu - inter

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Impallomeni: «All’Inter il 3-5-2 è scaduto! Chivu deve cambiare»

Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»

chivu inter torna serenoInter, Chivu fischietta e cambia mezza squadra: almeno 5 novità in Champions | VIDEO CM.IT - ?? #Inter – Chivu fischietta e sorride: gruppo al completo per la rifinitura di Champions. Scrive calciomercato.it

chivu inter torna serenoInter: Chivu scatenato con Serena e sul video virale in allenamento, Lautaro frena Pio - Chivu difende l’Inter: dalle risposte a Serena alla protezione di Lautaro e Esposito, così il tecnico costruisce la sua leadership nerazzurra ... Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Inter Torna Sereno