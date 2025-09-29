Chivu Inter svelato il segreto dietro il miglioramento della fase difensiva | Siamo più attenti e determinati nel fare una cosa! Poi subentra l’orgoglio dei campioni

Chivu Inter, le parole dell’allenatore nerazzurro in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Tutti i dettagli. Il tecnico dell’ Inter, Cristian Chivu, ha avuto modo di riflettere sulla migliorata solidità difensiva della sua squadra nelle ultime partite. In conferenza stampa pre Champions League, l’allenatore nerazzurro ha risposto a una domanda sul miglioramento dei numeri relativi ai gol subiti, evidenziando come l’Inter stia lavorando su aspetti fondamentali per migliorare la propria fase difensiva. Secondo Chivu, la chiave risiede principalmente nella pressione messa in atto dalla squadra, che è diventata più efficace e precisa rispetto al passato. 🔗 Leggi su Internews24.com

