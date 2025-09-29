Chivu Inter svelato il segreto dietro il miglioramento della fase difensiva | Siamo più attenti e determinati nel fare una cosa! Poi subentra l’orgoglio dei campioni

Internews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu Inter, le parole dell’allenatore nerazzurro in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Tutti i dettagli. Il tecnico dell’ Inter, Cristian Chivu, ha avuto modo di riflettere sulla migliorata solidità difensiva della sua squadra nelle ultime partite. In conferenza stampa pre  Champions League, l’allenatore nerazzurro ha risposto a una domanda sul miglioramento dei numeri relativi ai gol subiti, evidenziando come l’Inter stia lavorando su aspetti fondamentali per migliorare la propria fase difensiva. Secondo Chivu, la chiave risiede principalmente nella pressione messa in atto dalla squadra, che è diventata più efficace e precisa rispetto al passato. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu inter svelato il segreto dietro il miglioramento della fase difensiva siamo pi249 attenti e determinati nel fare una cosa poi subentra l8217orgoglio dei campioni

© Internews24.com - Chivu Inter, svelato il segreto dietro il miglioramento della fase difensiva: «Siamo più attenti e determinati nel fare una cosa! Poi subentra l’orgoglio dei campioni»

In questa notizia si parla di: chivu - inter

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Impallomeni: «All’Inter il 3-5-2 è scaduto! Chivu deve cambiare»

Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»

Chivu e il turnover di un’Inter senza gerarchie: “Solo meritocrazia”. E svela il patto coi giocatori - Cristian Chivu alla vigilia della seconda partita della sua Inter in Serie A, contro l'Udinese nel Monday Night di San Siro, svela il suo mantra in conferenza, rompendo da subito il muro di cristallo ... Scrive fanpage.it

Inter e Chivu, una prima perfetta - I nerazzurri sono tornati a San Siro per la prima volta dopo la delusione di Monaco e con il rumeno in panchina: 5- Segnala gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Chivu Inter Svelato Segreto