Chivu Inter ora si pensa al turnover | possibili questi cinque cambi

Internews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la sfida della quarta giornata di Serie A a San Siro contro il Sassuolo. Tutti i dettagli in merito. Il tecnico dell’ Inter, Cristian Chivu, sta rivoluzionando il modo in cui gestisce la rosa dei nerazzurri, puntando su un ampio turnover che sta dando ottimi frutti. Dopo la convincente vittoria contro il Cagliari in   Serie A, in cui ha effettuato ben cinque cambi, l’allenatore rumeno si prepara a mettere in campo una strategia simile per la prossima sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, in programma domani sera a San Siro. Il concetto alla base di queste scelte è chiaro: ruotare per essere, un principio che mira a mantenere alta l’intensità e a garantire freschezza in un calendario che prevede impegni intensi, tra campionato e coppe. 🔗 Leggi su Internews24.com

