Chivu Inter il tecnico trova la quadra | equilibrio condizione e terza vittoria di fila per il tecnico
Chivu Inter, l'impronta del tecnico si vede: la squadra gira, centrocampo ritrovato e difesa solida dopo un avvio difficile. L' Inter ha superato il Cagliari conquistando la terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Dopo un avvio caratterizzato da incertezze e risultati altalenanti, la squadra di Cristian Chivu sembra aver imboccato la strada giusta. Ora l'impronta del tecnico rumeno inizia a essere evidente, come sottolineato dal Corriere dello Sport. La sfida dell'Unipol Domus ha mostrato una squadra compatta e concentrata sin dall'inizio. «L'Inter di Cagliari è stata la migliore di questo inizio di stagione.
