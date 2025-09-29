Chivu Inter il tecnico ruota e convince | cinque cambi a Cagliari ora testa allo Slavia Praga

Chivu Inter, la gestione delle rotazioni: l’allenatore cambia metà squadra senza perdere equilibrio e prepara nuove mosse in Champions. L’ Inter di Cristian Chivu sta trovando un equilibrio grazie alla gestione oculata delle rotazioni. Dopo la vittoria contro il Cagliari, arrivata con ben cinque cambi nell’undici titolare, il tecnico rumeno ha dimostrato di saper utilizzare al meglio l’intera rosa a disposizione. Una strategia che, almeno per ora, sta pagando, consentendo ai nerazzurri di mantenere alta l’intensità nonostante il fitto calendario. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, si tratta di una progressione che testimonia fiducia e consapevolezza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, il tecnico ruota e convince: cinque cambi a Cagliari, ora testa allo Slavia Praga

