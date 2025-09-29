Chivu Inter dentro la testa del mister | così ha capito come trasformare la sua squadra! I principi e i capisaldi sui quali si basa
Chivu Inter, dentro la testa del mister: così ha capito come trasformare la sua squadra! I principi e i capisaldi per la rivoluzione graduale. La squadra nerazzurra sta vivendo un periodo di transizione, e sotto la guida di Cristian Chivu, l’ Inter sembra finalmente aver trovato la sua strada, anche se il percorso non è stato facile. L’ex difensore, ora allenatore dell’Inter, ha saputo dare alla sua squadra una nuova identità, partendo dal concetto di solidità, tanto nel gioco quanto nell’atteggiamento mentale. Dopo una fase iniziale fatta di difficoltà, la squadra sembra aver compreso l’importanza di lavorare in un clima di sicurezza, senza accontentarsi mai dei risultati raggiunti. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: chivu - inter
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Impallomeni: «All’Inter il 3-5-2 è scaduto! Chivu deve cambiare»
Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»
#Inter, #Chivu fischietta e cambia mezza squadra: almeno cinque novità in #Champions | VIDEO http://CM.IT ? @GiokerMusso - X Vai su X
Cagliari-Inter Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu dopo la vittoria per 0-2 sui rossoblù - facebook.com Vai su Facebook
Giornale – La più bella Inter di Chivu dura un’ora. Luis Henrique? Si vede solo quando… - L’Inter guidata da Cristian Chivu centra la terza vittoria consecutiva e batte il Cagliari grazie ai gol di Lautaro e Pio Esposito ... Segnala msn.com
Inter, Acerbi svela: “Ecco come sono arrivato qui”, poi l’elogio a Chivu - In occasione della presentazione del suo nuovo libro, Francesco Acerbi si lascia andare ad una lunga intervista toccando svariati temi, dall’approdo in nerazzurro, all’arrivo di Chivu, passando per la ... Riporta spaziointer.it