Chivu Inter dentro la testa del mister | così ha capito come trasformare la sua squadra! I principi e i capisaldi sui quali si basa

Internews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu Inter, dentro la testa del mister: così ha capito come trasformare la sua squadra! I principi e i capisaldi per la rivoluzione graduale. La squadra nerazzurra sta vivendo un periodo di transizione, e sotto la guida di Cristian Chivu, l’ Inter sembra finalmente aver trovato la sua strada, anche se il percorso non è stato facile. L’ex difensore, ora allenatore dell’Inter, ha saputo dare alla sua squadra una nuova identità, partendo dal concetto di solidità, tanto nel gioco quanto nell’atteggiamento mentale. Dopo una fase iniziale fatta di difficoltà, la squadra sembra aver compreso l’importanza di lavorare in un clima di sicurezza, senza accontentarsi mai dei risultati raggiunti. 🔗 Leggi su Internews24.com

