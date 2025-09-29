Chivu elogia Dimarco a sottolinea una giocata passata inosservata in Cagliari Inter | Tutti parlano del suo assist ma…

Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Tutti i dettagli. In conferenza stampa pre Champions League, Cristian Chivu ha parlato con entusiasmo del suo gruppo e della competitività interna, facendo un’analisi anche sull’importanza di premiare i giocatori che si allenano con costanza e determinazione. In particolare, l’allenatore ha riservato parole di apprezzamento per Federico Dimarco, autore di un’ottima prestazione contro il Cagliari, che ha visto il terzino fornire un assist decisivo. Tuttavia, Chivu ha voluto sottolineare come l’importanza di Dimarco non si limiti solo all’aspetto offensivo, ma vada oltre, menzionando anche la sua fase difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu elogia Dimarco a sottolinea una giocata passata inosservata in Cagliari Inter: «Tutti parlano del suo assist ma…»

In questa notizia si parla di: chivu - elogia

Inter, Sommer elogia Chivu: “Ha una grande mentalità”

Stramaccioni elogia l’Inter: «Contro il Torino partita perfetta, ecco cosa penso di Chivu»

Padovan elogia Chivu: «Mi è piaciuto ciò che ha detto su Sommer, col mal di schiena di Lautaro si spiega anche quella cosa»

Hernanes in disaccordo con Chivu su Pio Esposito Il Profeta elogia poi l'Inter dopo il successo col Cagliari - facebook.com Vai su Facebook

#Spalletti risponde ad #Acerbi ed elogia #Chivu Il tecnico torna sul suo addio alla #Nazionale - X Vai su X

Inter: da Chivu e Dimarco una frecciata a Inzaghi, il tecnico rivela chi gioca in porta in Champions - Dimarco ricorda come in passato da Inzaghi venisse sostituito sistematicamente dopo un'ora, Chivu elogia il gruppo per la voglia di cambiare le vecchie abitudini. Da sport.virgilio.it

Adani elogia: «Quella squadra ha una grande identità. Può fare bene sia in Champions che in campionato» - Le parole Lele Adani, ex difensore dell’Inter e oggi apprezzato opinionista, ha analizzato il successo dei nerazzurri di Cristi ... calcionews24.com scrive