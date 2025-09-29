Chivu e l’inaspettato imprevisto in conferenza stampa | Vaff****lo Ma che roba è questa? – Il video

Alla vigilia della seconda partita di questa Champions che l’Inter ha in programma domani contro lo Slavia Praga l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha avuto una sgradita sorpresa in conferenza stampa. La sua chiacchierata con i giornalisti è stata interrotta bruscamente da un suono fortissimo in cuffia che lo ha spaventato. Stava armeggiando con il dispositivo per capire la traduzione fatta in ceco quando è partito un fastidiosissimo fischio. Il rumore dei nemici cit. entra – letteralmente – nella conferenza stampa di Chivu alla vigilia di Inter-Slavia Praga. E lui, fra un’imprecazione e l’altra, se ne libera al meglio. 🔗 Leggi su Open.online