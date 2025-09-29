I video virali di Cristian Chivu stanno cominciando a crescere di numero. Esultanze, richiami alla folla, ai giocatori, ai bordocampisti, ai vecchi compagni che lo intervistano dagli studi tv. All’inesperienza data dal relativo numero di panchine in Serie A oppone una conoscenza enciclopedica del mondo Inter e ci si sta adattando. Prende un po’ di qui e un po’ di là, da vecchi maestri e interisti passati. Sa molto di Mourinho la filosofia del “contro tutto e tutti“, che compatta l’ambiente nel momento complicato e dopo il triplice fischio a Cagliari è stata sposata nelle dichiarazioni anche da Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Chivu al cuore dell’Inter. Sbotta, esulta e reagisce