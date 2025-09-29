Chivu al cuore dell’Inter Sbotta esulta e reagisce
I video virali di Cristian Chivu stanno cominciando a crescere di numero. Esultanze, richiami alla folla, ai giocatori, ai bordocampisti, ai vecchi compagni che lo intervistano dagli studi tv. All’inesperienza data dal relativo numero di panchine in Serie A oppone una conoscenza enciclopedica del mondo Inter e ci si sta adattando. Prende un po’ di qui e un po’ di là, da vecchi maestri e interisti passati. Sa molto di Mourinho la filosofia del “contro tutto e tutti“, che compatta l’ambiente nel momento complicato e dopo il triplice fischio a Cagliari è stata sposata nelle dichiarazioni anche da Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: chivu - cuore
Frattesi Inter, cuore e polmoni del centrocampo di Chivu: il nuovo piano nerazzurro
Romanò sull’Inter: «Fiducioso per il futuro, Chivu ha il cuore interista! Anche con la Juve è stata una bella partita»
Spalletti a cuore aperto: «Con l’Italia non è andata come volevo e questo mi martella ancora! Chivu diventerà un grande, e la telefonata con Acerbi…»
Inter nel cuore. . CDS - Mercoledì Chivu ha sbottato. La seduta non era aperta, ma c'erano alcuni sponsor e Inter Club. Dopo un gol di Lautaro, si sente: "Ora fallo anche domenica!" Chivu replica: "Per favore, rispettate questi che lavorano. Non voglio sentire d - facebook.com Vai su Facebook
#Chivu e il cuore da capitano di #Lautaro: "Mercoledì non camminava nemmeno ma avrebbe giocato se fosse servito" - X Vai su X
Chivu al cuore dell’Inter. Sbotta, esulta e reagisce - Dopo le difficoltà iniziali l’allenatore sembra aver trovato la chiave per risalire. Segnala msn.com
Caos Thuram, Chivu sbotta in conferenza: “Basta fare polemiche” - Inter beffata nel Derby d’Italia contro la Juventus: le parole in conferenza stampa dell’allenatore bianconero dopo il match dell’Allianz Stadium Sconfitta bruciante per l’Inter nel catino ... Lo riporta calciomercato.it