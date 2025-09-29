Chivu a Sky | Come allenatore devo dare certezze Formazione? Vi dò questa notizia
Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Tutti i dettagli. Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di di Inter – Slavia Praga di di Champions League. TRE VITTORIE DI FILA – C’è un filo sottile tra una sconfitta e una vittoria. Le prestazioni ci sono sempre state, anche contro Udinese e Juventus. Poi cambia la vittoria, il livello di attenzione alzata, la voglia di dominare la partita. Questa squadra meritava quello che ha raccolto in queste ultime partite. VINCERE LE PRIME QUTTRO IN CHAMPIONS – Io ragionerei partita per partita, la Champions non è mai semplice e non bisogna guardare il nome dell’avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: chivu - allenatore
Felipe Melo: «Il cambio di allenatore è troppo importante. Inzaghi giocava in una maniera, e Chivu gioca in un’altra. Io credo che…»
Calciomercato Inter, Sportitalia svela: «Chivu vuole lui su tutti. È l’unica vera richiesta fatta al club dal nuovo allenatore»
Chivu Inter, l’allenatore sorprende: altra visita in sede, emerge questa volontà
Segna Pio #Esposito e #Chivu esplode: virale la reazione dell’allenatore nerazzurro. In quanti così? #CagliariInter 0-2 - facebook.com Vai su Facebook
#Suazo: "#Chivu allenatore? Lui e #Cambiasso due predestinati, ecco la grande differenza con #Inzaghi. #Esposito mi ricorda #Cruz" - X Vai su X
Chivu: “Torna Sommer e non vi dico il resto. Dare certezze è il compito di un allenatore e…” - L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato prima della gara contro lo Slavia Praga ai microfoni di Skysport ... Come scrive fcinter1908.it
Chivu: “Gioca Sommer, mi mettono tutti in difficoltà. Ho ritrovato Dimarco? Quello che conta è…” - L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato prima della gara contro lo Slavia Praga ai microfoni di Skysport ... Segnala msn.com