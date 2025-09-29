Chivu a Sky | Come allenatore devo dare certezze Formazione? Vi dò questa notizia

Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Tutti i dettagli. Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di di Inter – Slavia Praga di di Champions League. TRE VITTORIE DI FILA – C’è un filo sottile tra una sconfitta e una vittoria. Le prestazioni ci sono sempre state, anche contro Udinese e Juventus. Poi cambia la vittoria, il livello di attenzione alzata, la voglia di dominare la partita. Questa squadra meritava quello che ha raccolto in queste ultime partite. VINCERE LE PRIME QUTTRO IN CHAMPIONS – Io ragionerei partita per partita, la Champions non è mai semplice e non bisogna guardare il nome dell’avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com

