Chivu a Inter TV | A San Siro tutti vogliono far bene Lo Slavia Praga può creare delle difficoltà se…

Internews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Tutti i dettagli. Cristian Chivu  ha parlato ai microfoni di  Inter TV  alla vigilia di  Inter –Slavia Praga  di  Champions League. STRISCIA DI VITTORIE – La fiducia è importante. Poi quando si vince è tutto più semplice, ma bisogna pensare sempre al futuro e alla partita successiva perché è sempre la più importante. COSA E’ SUCCESSO NELLE ULTIME SETTIMANE – Ovviamente senza quello che è successo nelle ultime settimane, negli ultimi giorni oggi non saremmo gli stessi, il lavoro influisce anche sul punto di vista mentale e su ciò che vorresti fare. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu a inter tv a san siro tutti vogliono far bene lo slavia praga pu242 creare delle difficolt224 se8230

© Internews24.com - Chivu a Inter TV: «A San Siro tutti vogliono far bene. Lo Slavia Praga può creare delle difficoltà se…»

In questa notizia si parla di: chivu - inter

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Impallomeni: «All’Inter il 3-5-2 è scaduto! Chivu deve cambiare»

Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»

chivu inter tv sanChivu a ITV : "A San Siro qualunque avversario vuole fare bene. Lo Slavia Praga può metterci in difficoltà se..." - Poi quando si vince è tutto più semplice, ma bisogna pensare sempre al futuro e alla partita successiva perché è sempre la ... Come scrive msn.com

chivu inter tv sanInter-Slavia Praga, dove vedere la partita in tv: le probabili formazioni - 2 la trasferta sul campo del Cagliari in campionato, per l'Inter è tempo di rituffarsi in Europa. today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Chivu Inter Tv San