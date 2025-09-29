Chivu a Inter TV | A San Siro tutti vogliono far bene Lo Slavia Praga può creare delle difficoltà se…

Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Tutti i dettagli. Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia di Inter –Slavia Praga di Champions League. STRISCIA DI VITTORIE – La fiducia è importante. Poi quando si vince è tutto più semplice, ma bisogna pensare sempre al futuro e alla partita successiva perché è sempre la più importante. COSA E’ SUCCESSO NELLE ULTIME SETTIMANE – Ovviamente senza quello che è successo nelle ultime settimane, negli ultimi giorni oggi non saremmo gli stessi, il lavoro influisce anche sul punto di vista mentale e su ciò che vorresti fare. 🔗 Leggi su Internews24.com

