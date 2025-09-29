Chiusura al traffico delle rampe del raccordo autostradale per lavori | ecco quali

Per consentire gli interventi di manutenzione della pavimentazione delle rampe di svincolo del Raccordo Autostradale RA04 di Reggio Calabria, si rendono necessarie limitazioni al transito veicolare in orario notturno.Lo rende noto l'Anas. A partire da questa sera e fino al 23 ottobre 2025, nella. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

chiusura traffico rampe raccordoReggio, al via i lavori di manutenzione sulle rampe dello svincolo del raccordo RA04 - I lavori interesseranno la zona con chiusure notturne programmate dalle 21:00 alle 6:00, previste fino al 23 ottobre 2025 ... Riporta reggiotv.it

Reggio, chiusure notturne sul Raccordo Autostradale per lavori di manutenzione - Lavori di manutenzione sulla pavimentazione del RA04: a partire da questa sera e fino al 23 ottobre chiuse le rampe di svincolo ... Come scrive citynow.it

