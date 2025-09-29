Chiusura al traffico delle rampe del raccordo autostradale per lavori | ecco quali
Per consentire gli interventi di manutenzione della pavimentazione delle rampe di svincolo del Raccordo Autostradale RA04 di Reggio Calabria, si rendono necessarie limitazioni al transito veicolare in orario notturno.Lo rende noto l'Anas. A partire da questa sera e fino al 23 ottobre 2025, nella. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
chiusura - traffico
