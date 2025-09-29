AGI - Dopo l'australiano Alex de Minaur è Jannik Sinner l'altro semifinalista del China Open di Pechino (Atp 500, montepremi 4.016.050 dollari, cemento). L'azzurro, primo favorito del seeding, ha sconfitto Fabian Marozsan 6-1 7-5 in un'ora e 21 minuti. Dopo un primo set in scioltezza, l'ex numero uno al mondo ha faticato non poco nella seconda frazione di gioco per avere ragione dell'ungherese. Tornando a de Minaur, va detto che il testa di serie numero 3 ha approfittato, sul 4-1 in proprio favore, del ritiro del ceco Jakub Mensik, settima forza del tabellone. Il programma di oggi vede in campo anche Lorenzo Musetti che ieri ha superato in due set, 6-3 6-3, il francese Adrien Mannarino: a sfidarlo è Learner Tien che ha avuto la meglio contro F lavio Cobolli, battuto dallo statunitense 6-3, 6-2. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - China Open, Sinner è in semifinale. Maroszan sconfitto 6-1 7-5