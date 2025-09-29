Chiesti duemila posti letto col bando Housing del Pnrr in Abruzzo per studenti universitari

Ilpescara.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state presentate richieste per la realizzazione di 2.033 posti letto a prezzo calmierato in Abruzzo, grazie al bando Housing promosso dal ministero dell'università e della ricerca e finanziato dal Pnrr, che destina un fondo complessivo di 1 miliardo e 200 milioni di euro.Nel dettaglio, a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiesti - duemila

chiesti duemila posti lettoUniversità, dall'Umbria chiesti 1.335 posti letto con bando Pnrr - 335 posti letto a prezzo calmierato in Umbria grazie al bando Housing del ministero dell'Università e della Ricerca, finanziato dal Piano nazionale di ripresa e ... Segnala msn.com

L'area ex Mercati generali diventerà uno studentato da oltre duemila posti letto. Il nodo della destinazione turistica - L’antico progetto di riqualificazione degli ex Mercati generali, inseguito fin dal 1999, arriva, ora, nell’aula Giulio Cesare. Da roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Chiesti Duemila Posti Letto