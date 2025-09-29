Chiedono il pizzo al titolare dell' azienda di slot machine | tre arresti

“Gli amici nostri sono in carcere, ora ci siamo noi”. Così si sarebbero presentati a una ditta che si occupa di distribuzione di slot machine, con sede a San Nicola la Strada, per chiedere il pizzo. Ma il titolare non si lascia intimidire e denuncia tutto ai carabinieri.Tre arrestiTre persone. 🔗 Leggi su Casertanews.it

