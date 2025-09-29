Chiedono il pizzo al titolare dell' azienda di slot machine | tre arresti

Casertanews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Gli amici nostri sono in carcere, ora ci siamo noi”. Così si sarebbero presentati a una ditta che si occupa di distribuzione di slot machine, con sede a San Nicola la Strada, per chiedere il pizzo. Ma il titolare non si lascia intimidire e denuncia tutto ai carabinieri.Tre arrestiTre persone. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiedono - pizzo

“Se volete ballare, dovete pagare”: 11enni chiedono il pizzo per uno spettacolo (gratuito), bufera a Bari

“Se volete ballare, dovete pagare”: 11enni chiedono il pizzo per uno spettacolo (gratuito), bufera a Bari

I maranza chiedono il pizzo al ragazzino in centro Monza: "Se vuoi bere dacci i soldi"

Chiedono una giusta paga, il titolare li chiude in azienda e li minaccia: “Dimettetevi” - Un grave caso di sfruttamento lavorativo ha coinvolto sei lavoratori stranieri con regolare permesso di soggiorno impiegati in un panificio industriale di Latina. Da blitzquotidiano.it

Latina, sei operai chiedono di essere pagati e vengono sequestrati dal titolare - È successo a sei operai di origine centrafricana impiegati in un panificio industriale di Latina, che dopo aver chiesto il pagamento delle ore ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Chiedono Pizzo Titolare Azienda