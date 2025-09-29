Chiarioni pubblicate le motivazioni della condanna
Riccardo Chiarioni nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024 sterminò la famiglia – padre, madre e fratello – con oltre 100 coltellate. L’eccidio è avvenuto a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Di seguito alcuni dettagli riportati da Skytg24. Stefano Chiarioni condannato a 20 anni. Sono state pubblicate le motivazioni della condanna a 20 anni dell’imputato. La giudice, pur tenendo conto delle attenuanti generiche e della minore età, ha ritenuto sussistere la premeditazione. La stessa non ha riconosciuto invece il vizio parziale di mente certificato accertato dai periti. Dopo le motivazioni depositate oggi, l’avvocato Amedeo Rizza, che difende Chiarioni, ha spiegato che presenterà ricorso in appello contro la sentenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
