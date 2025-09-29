Chiamate un’ambulanza Crolla sul palco esanime choc al concerto della famosa cantante

Caffeinamagazine.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi si è moltiplicata la preoccupazione intorno a una giovane artista britannica che, dopo un periodo di intensa esposizione mediatica, sembra non riuscire a reggere la pressione del palco. Già a giugno, durante il Capital’s Summertime Ball, il pubblico aveva assistito a un crollo emotivo sul palco, con l’artista che non era riuscita a trattenere le lacrime a causa di alcuni incidenti tecnici. Un episodio che aveva subito fatto scattare l’allarme sul suo stato di salute psicologica. La scorsa settimana è arrivata poi un’altra conferma delle sue difficoltà. La cantante, infatti, ha annullato all’ultimo minuto la sua partecipazione allo show We Can Survive. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiamate - ambulanza

Crolla sul palco struttura delle luci durante il concerto. Illeso Raphael Gualazzi. "Stiamo tutti bene" - Un concerto che si è trasformato in un incubo: attimi di panico puro per Raphael Gualazzi sabato sera ad Agnone Cilento, frazione di Montecorice, nel Salernitano: una pesante struttura metallica che ... Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Chiamate Un8217ambulanza Crolla Palco