Chiamate un’ambulanza Crolla sul palco esanime choc al concerto della famosa cantante

Negli ultimi mesi si è moltiplicata la preoccupazione intorno a una giovane artista britannica che, dopo un periodo di intensa esposizione mediatica, sembra non riuscire a reggere la pressione del palco. Già a giugno, durante il Capital's Summertime Ball, il pubblico aveva assistito a un crollo emotivo sul palco, con l'artista che non era riuscita a trattenere le lacrime a causa di alcuni incidenti tecnici. Un episodio che aveva subito fatto scattare l'allarme sul suo stato di salute psicologica. La scorsa settimana è arrivata poi un'altra conferma delle sue difficoltà. La cantante, infatti, ha annullato all'ultimo minuto la sua partecipazione allo show We Can Survive.