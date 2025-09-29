A Padre Maurizio Patriciello, alle ore 10 del 28 settembre 2025 durante la somministrazione dell’Eucarestia nella Chiesa di S. Paolo al Parco verde di Caivano, v eniva consegnata una busta con un proiettile per intimidazione. Ho conosciuto e imparato ad amare Padre Maurizio dal giugno del 2009, nel corso della mia scelta di vita, fatta nel marzo del 2006, di impegnarmi a formare e informare correttamente sul disastro ambientale più grande perché il più negato di Italia “Terra dei Fuochi” su preciso mandato delle Assise di Palazzo Marigliano, l’Associazione di impegno civile della migliore “intellighentia” laica di Napoli con Presidenti l’Avvocato Gerardo Marotta ed il Magistrato Raffaele Raimondi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi turba e minaccia maestri di vita come Maurizio Patriciello, turba e minaccia anche me