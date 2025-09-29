Chi sta ancora usando il superbonus? Ecco i dati aggiornati ad agosto 2025

Chi sta ancora utilizzando il superbonus per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del proprio edificio o per le parti comuni del condominio? Importanti indicazioni arrivano dalla rilevazione mensile dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ( Enea ) che porta avanti lo « score» del numero degli immobili soggetti agli interventi e al totale delle detrazioni fiscali, modalità di rientro delle spese sostenute (per il 2025 al 65 per cento) dopo il divieto di cessione del credito e sconto in fattura. La prima indicazione è quella secondo la quale, a fine agosto 2025, i lavori di efficientamento energetico con l’ex bonus 110 hanno superato la quota di mezzo milione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

