Chi sono quest' anno i nonni più amati di Udine

Udinetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono Guido De Michielis, Claudio Bardini e Paolo Fantoni i vincitori dell'edizione numero 10 del concorso Nonno più. In attesa della quindicesima ricorrenza della Festa dei nonni e dei nipoti a Udine, i tre sono stati scelti come “i nonni friulani più buoni, più simpatici, più generosi, più. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

sono quest anno nonniFesta dei nonni 2025: il 2 ottobre apertura straordinaria del Belvedere di Palazzo Lombardia (e non solo) - Ci sarà anche un focus  sulle politiche d'invecchiamento attivo. Scrive ilgiorno.it

Festa dei nonni al Belvedere di Palazzo Lombardia aperto per il talk sull’invecchiamento attivo - Per la ‘Festa dei nonni’, anche quest’anno, Regione Lombardia offre un interessante carnet di appuntamenti. Riporta resegoneonline.it

