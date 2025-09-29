Chi sono quest' anno i nonni più amati di Udine

Sono Guido De Michielis, Claudio Bardini e Paolo Fantoni i vincitori dell'edizione numero 10 del concorso Nonno più. In attesa della quindicesima ricorrenza della Festa dei nonni e dei nipoti a Udine, i tre sono stati scelti come “i nonni friulani più buoni, più simpatici, più generosi, più. 🔗 Leggi su Udinetoday.it