Chi sono quest' anno i nonni più amati di Udine
Sono Guido De Michielis, Claudio Bardini e Paolo Fantoni i vincitori dell'edizione numero 10 del concorso Nonno più. In attesa della quindicesima ricorrenza della Festa dei nonni e dei nipoti a Udine, i tre sono stati scelti come “i nonni friulani più buoni, più simpatici, più generosi, più. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: sono - quest
Eventi dal vivo di Netflix quest’estate: ecco perché sono più interessanti della fantascienza
Conceicao Juve, contatti intensificati col Porto: ecco quando si può chiudere definitivamente. I bianconeri sono pronti a inviare quest’offerta: tutti i dettagli
Binaghi: «Potrei anche chiudere quest’esperienza, se non mi chiedono di vincere non sono capace»
Quest’immagine, bellissima, è di poche, pochissime, ore fa. A Genova, nella notte, appena i portuali del CALP hanno saputo che la nave israeliana Zim New Zealand stava caricando dieci container di materiale esplosivo diretto a Israele, si sono precipitati al p - facebook.com Vai su Facebook
Blog | La statistica di EA Sports FC 26: chi sono quest’anno i calciatori più forti? Ecco la nostra squadra ideale - Info Data https://infodata.ilsole24ore.com/2025/09/28/la-statistica-di-ea-sports-fc-26-chi-sono-questanno-i-calciatori-piu-forti-ecco-la-nostra-squadr - X Vai su X
Festa dei nonni 2025: il 2 ottobre apertura straordinaria del Belvedere di Palazzo Lombardia (e non solo) - Ci sarà anche un focus sulle politiche d'invecchiamento attivo. Scrive ilgiorno.it
Festa dei nonni al Belvedere di Palazzo Lombardia aperto per il talk sull’invecchiamento attivo - Per la ‘Festa dei nonni’, anche quest’anno, Regione Lombardia offre un interessante carnet di appuntamenti. Riporta resegoneonline.it